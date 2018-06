The examples populate this alert with dummy content

SUBVENCIÓN El Círculo Industrial estrena las ayudas para recuperar patrimonio privado en el Centro La entidad, con la única propuesta aprobada, recibe 1.988 euros, el 13,25 % del presupuesto de la nueva línea de subvenciones jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/06/2018) La subvención municipal por la que los propietarios pueden sufragar hasta el 45% del coste de obra por rehabilitar elementos ornamentales con valor histórico en edificios del Centro ha obtenido dos solicitudes en menos de un año. La primera ha otorgado 1.988 euros para el Círculo Industrial, de unos trabajos valorados en 4.419,44 euros, siendo la única que ha salido adelante. El proyecto se centra en la restauración del techo y la tarima del Salón Largo y el Rotonda, así como el repintado de los elementos ornamentales del jardín, comprendiendo la barandilla de la fuente, los bancos y la carpintería exterior. Lorena Zamorano, concejal del área, atribuye al retraso en la convocatoria la baja demanda para solicitar estas ayudas, para las que el Ayuntamiento reserva 15.000 euros: "Al ser la primera vez, hubo bastantes complicaciones a la hora de que las bases salieran adelante, con lo que pocos vecinos se enteraron y los que lo hicieron se cogieron con dificultad, pero estoy moderadamente satisfecha de que se hayan dado las ayudas, aunque no toda la cantidad que teníamos prevista en el presupuesto". Precisamente la segunda ayuda, que contemplaba la rehabilitación del zaguán de una vecina del Centro, fue desestimada por entrar fuera de plazo. Por este motivo, el Ayuntamiento prevé que la nueva convocatoria facilite el acceso a su solicitud sin necesidad de presentar tanta documentación. "Vamos a quitar todas las dificultades que pueden resolverse antes sin tener que cargar a los propietarios con documentación o justificación extra". El máximo subvencionable de estas ayudas es de 5.000 euros con un coste mínimo de obra situado en los 2.000.