VELA El Círculo Industrial lo tiene todo preparado para su regata de veleros Pepe Abad, fundador de la sección náutica del Círculo, ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles de esta séptima edición del trofeo de vela de este sábado 28 y para explicar los orígenes de la sección martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/09/2019) La sección náutica del Círculo Industrial de Alcoy y el Club Náutico El Campello lo tienen ya todo preparado para disputar la séptima edición del Trofeo de Vela Crucero que tendrá lugar este sábado 28 de septiembre en el CN El Campello. Para hablar sobre esta competición, que este año presenta la novedad de ser puntuable para la Copa Presidente a nivel autonómico en el primero de sus dos días, por lo que se espera una mayor participación de barcos, quien mejor que tener en Radio Alcoy a Pepe Abad, fundador y primera presidente de esta sección náutica del Círculo Industrial de Alcoy, cargo que ahora ocupa Paco Francés.