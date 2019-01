The examples populate this alert with dummy content

EFEMÉRIDE El Círculo Industrial pone fin al 150 aniversario con un concierto La Armónica Alcoyana actuará el sábado 19 a las 20 horas en el Salón Rotonda - Su presidente, Eduardo Segura, ha repasado la actualidad de la emblemática institución viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/01/2019) Después de unos últimos meses muy intensos como motivo del 150 aniversario del Círculo Industrial de Alcoy, este sábado 19 se pone punto y final a esta celebración con un concierto de la Armónica Alcoyana a las 20 horas en el Salón Rotonda junto a Rafa Segura. El presidente del Círculo, Eduardo Segura, ha estado en los estudios de Radio Alcoy para hacer un balance de los actos de esta efeméride, como los nombramientos de socios de honor de Camilo Sesto o José María Valls Satorres, y para repasar la actualidad de esta emblemática institución, con las últimas novedades incorporadas, como son el ascensor o el nuevo edificio para actos culturales junto al jardín, entre otros aspectos.