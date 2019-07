The examples populate this alert with dummy content

VELA El Círculo Industrial presenta una nueva edición de su regata Tendrá lugar el 28 de septiembre en su VII edición - Se ha entregado el trofeo al velero ganador del año pasado, el Kalamandurrio del CN Altea jueves, 18 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Círculo Industrial de Alcoy ha presentado la VII edición del Trofeo Regata de Vela Círculo Industrial-Club Náutico El Campello que tendrá lugar el 28 de septiembre en el Club Náutico de El Campello. La presentación ha tenido lugar en los jardines del Círculo Industrial en un acto en el que se ha aprovechado para entregar el trofeo al campeón de la regata del año pasado y al primer barco alcoyano. Por el condicionante del escaso viento, la pasada regata se salió de la normalidad y solo cuatro de los 12 barcos que tomaron la salida pudieron llegar a meta en el tiempo establecido. El primero de ellos fue el Kalamandurrio del CN Altea de Pablo Nogueroles y Vicent Devesa. Este último estuvo en el Círculo ayer y recibió su trofeo al tiempo que puso la placa con el nombre de su velero por primera vez junto a los ganadores de las cinco ediciones anteriores. Por lo que respecta al barco alcoyano al no llegar ninguno de los cuatro participantes a meta, se ha decidido repartir el trofeo entre los cuatro con uno para cada representante, Alter Ego, Izarra, Dijor y Tarde de Abril. El responsable de la sección náutica del Círculo Industrial, Paco Francés, ha explicado que la VII edición de la regata coincidirá con la V edición del Trofeo Presidentes, puntuable para el campeonato autonómico, con lo que se aseguran una mayor participación de barcos, aunque este trofeo se disputará en dos días, sábado y domingo. También han intervenido el presidente del Círculo Industrial, Eduardo Segura, y el alcoyano Eloy Infante, en representación del CN El Campello. El acto ha acabado con la interpretación de la Salve Marinera.