ARTE El Círculo recuerda a Ramón Castañer en su aniversario Familiares, amigos y autoridades asisten a la inauguración de la exposición de la mitad de las 80 obras cedidas por la familia del pintor sábado, 09 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (09/02/2019) El viernes 8 de febrero de 2019 Ramón Castañer habría cumplido 90 años. Esa tarde la nueva sala de exposiciones del Círculo Industrial inauguraba la exposición de la mitad de las 80 obras que la familia de Castañer ha cedido en depósito a la entidad. Su viuda, Pepa Botella, su hijo Ramón, su nuera y su nieto, Sebastián, han estado presentes. “A través de su obra expuesta mantenemos vivo su recuerdo”, expresó agradecida Pepa Botella. Amigos del pintor, como Antonio Castelló y Antonio Revert, y autoridades locales asistieron a la inauguración de la exposición. El presidente del Círculo, Eduardo Segura, explicó que por la capacidad limitada de la nueva sala de exposiciones los cuadros de Ramón Castañer irían rotando en diferentes exposiciones. No hay fecha para la finalización de la exposición de esta primera parte, que puede visitarse de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.