The examples populate this alert with dummy content

INFORME El Cityc marca la tendencia alcista del textil El sector ha aumentado las exportaciones, la cifra de negocios y el volumen de empleo hasta el mes de agosto lunes, 27 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (27/11/2017) Aumentan las exportaciones, la cifra de negocios y el empleo en el sector textil. Son las principales conclusiones del último informe del centro nacional de información del sector, el Cityc. La cifra de negocio entre enero y agosto ha aumentado un 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El empleo ha crecido un 2% hasta octubre. En concreto, un 1,8% en el textil y un 2,2% en la confección En cuanto a las ventas al exterior, presentan un crecimiento de dos dígitos: un 10,1% hasta agosto, con 10.651 millones de euros, 1.000 millones más que un año antes. El incremento es idéntico tanto en fibras y manufacturas textiles como en prendas de punto y confección. La inversión en maquinaria sigue al alza en el sector, con un aumento del 9,6% entre enero y agosto de este año. La cara negativa del informe del Cityc es el aumento de las importaciones en un 4,6% y un valor global de 13.575 millones de euros, así como una caída de la producción del 1,2% hasta septiembre. En este contexto de síntomas de recuperación para el sector, la patronal valenciana, Ateval, ha elegido Alcoy para celebrar los actos de su 40 aniversario. Será el próximo viernes, 1 de diciembre, en un acto institucional a las ocho de la tarde en el teatro Calderón que contará con la asistencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Antes habrá una misa en la histórica capilla de San Miguel y después una cena en el Círculo Industrial.