The examples populate this alert with dummy content

DE CIENCIA CERTA El clima i la seua gestió José Cantó analitza les conseqüències de la retirada de EEUU dels acords presos a la cimera del clima de París martes, 06 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO De ciència certa (06/06/2017) El president d'EUA, Donald Trump, va anunciar l'1 de juny de 2017 la retirada dels acords presos fa un any a la cimera del clima de París. José Cantó, doctor en Física, analitza al programa d'aquest mes les conseqüències de la decisió del mandatari d'un dels països més contaminants junt amb Xina, sobre la resta del planeta. El programa comença amb les efemèrides i finalitza amb la part interactiva que dòna l'oportunitat de guanyar un rellotge solar. La pregunta té a veure amb l'exposició solar.