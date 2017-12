The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD El Club de Fútbol Ciudad de Alcoy visita el hospital Con Jorge Molina al frente, el club entregó algunos regalos en la planta infantil del hospital Virgen de los Lirios jueves, 28 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Club de Fútbol Ciudad de Alcoy, organizó una visita al Hospital Público Virgen de los Lirios , para regalar juguetes y sonrisas a los diferentes niños que estaban en la planta de pediatría. Por parte del club se desplazó el Director Pepe Aroca junto al jugador de Getafe, Jorge Molina y uno de los técnicos, Blas del Moral, para alegrar la mañana a los allí presentes repartiendo juguetes, regalos del club y muchas sonrisas. Junto a ellos estuvieron en todo momento, además del personal de enfermería, el Director del Hospital, Don José Manuel Moltó Jordá, junto al Jefe de Unidad de Pediatría el Dr. Pascual. El club agradece “la predisposición en todo momento de todo el personal del Hospital para abrir las puertas al club para en estos días poder brindarles a esa gente que debe de estar por unas razones u otras allí, intentar hacérselo lo más ameno posible”, destacó Aroca.