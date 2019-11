The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO El club Nou Bàsquet Alcoi presentó ante su afición a 24 equipos La presentación de todos los equipos que forman el Nou Bàsquet Alcoi fue el domingo en el Pabellón Mutua Levante martes, 19 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Este año se supera y bate récord en cuanto al número de equipos que pertenecen al club. Con un total de 13 equipos federados, donde 8 de ellos pertenecen a IR (liga de rendimiento de alevín a cadetes), dos juniors tanto femenino como masculino. Y sus tres equipos seniors, dos de ellos masculinos y el femenino. Además de los 11 equipos escolares vinculados al club en los 8 colegios en los que se colabora: Ampa Sant Vicent, Miguel Hernández, Esclavas (Apacesco), El Romeral, La Salle, San Vicente de Paúl (Paulas), Arnauda y Horta Major. Durante el acto los jugadores de minibasket saltaron a la pista para realizar una serie de juego en distintas postas para mostrar sus habilidades. A continuación, equipos infantiles y cadetes jugaron minipartidos de 5x5. Y para terminar, representantes de los equipos juniors y seniors disputando concursos de tiro para deleite de la afición. Se hizo participe al público con un sorteo y un reto entre dos aficionados. Una vez presentados los equipos en sociedad, se pasó a realizar la tradicional foto de familia que cada vez es más difícil realizar debido a que hay 259 jugadores y jugadoras, además de 20 entrenadores titulados, delegados y directiva. Respecto a la representación, resaltar que contó con la presencia del concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, el delegado de la FBCV en Alicante Juan Miguel Sila, y el presidente el Club, Salvador Monzó, los cuales se dirigieron al público para agradecer su presencia, así como la de todos los participantes. También asistieron representantes de algunos de los partidos que forman parte de la corporación. Y Jorge Tomás en representación de Mutua Levante.