GRUPO SHOW El Club Patí Muro logra el segundo puesto en el Autonómico El conjunto compitió con el espectáculo “Deseos del alma” – El resultado obtenido les clasifica para el II Campeonato Nacional Ciudad de Alcoy representando a la Comunidad Valenciana que se celebrará los días 24 y 25 de marzo miércoles, 15 de febrero de 2017 El Club Patí Muro participó el pasado 4 de febrero en el Campeonato Autonómico Grupo Show en la modalidad grande organizado por la Federación Autonómica de Patinaje de la Comunidad Valenciana. El club de Muro compitió con su espectáculo denominado “Deseos del alma” que les llevó hasta el segundo lugar. Este puesto las lleva a participar en el II Campeonato Nacional Ciudad de Alcoy representando a la Comunidad Valenciana convocado para el 24 y 25 de marzo. El grupo con el que participó el Club Patí Muro está compuesto por patinadores de la localidad de edades comprendidas entre los 13 y 25 años. A su vez, el Grupo Show Grande del Club Patí Muro Grupo acude próximamente al XX Trofeo Internacional La Latina que se celebrará en Madrid los días 18 y 19 de febrero. Participará junto a un total de 48 clubs tanto de España como de otros países de Europa y además, este Trofeo será retransmitido por streaming. En hockey, el Club Patí Muro organizará junto con la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana, la Copa Final Four de las categorías Iniciación y Benjamin, que se celebrará los días 4 y 5 de marzo en el Polideportivo de Muro de Alcoy. En este mismo deporte, el Prebenjamin del Club Patí Muro se ha proclamado campeón de Invierno de Hockey, logro que les lleva a participar en la Final Four que se celebrará los días 11 y 12 de marzo en Alcoy.