TOTS SANTS 2018 El cocinero más famoso de Cocentaina, encargado de leer el 'privilegi' en la próxima Fira El chef Kiko Moya, del restaurante L'Escaleta, será el encargado de inaugurar la próxima Fira de Tots Sants desde el balcón del Palau Comtal viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un 'privilegi' para abrir boca, el de la incipiente Fira de Tots Sants de Cocentaina. El Ayuntamiento ha anunciado que el vecino y chef de l'Escaleta, dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol, Kiko Moya, será el encargado de dar lectura al texto con el que Cocentaina dará el pistoletazo de salida a la edición número 672 el próximo 1 de noviembre, desde los balcones del Palau Comtal. La concejal del área, Mariona Carbonell, comunicó esta decisión al Consell de Fira este pasado jueves. "Kiko Moya es un referente indiscutible de la alta cocina en nuestro país, un ejemplo de constancia, profesionalidad y trabajo árduo. Y, todo eso, siempre mirando cara a cara a su pueblo, su tierra y su gente, apostando por Cocentaina para sacar adelante su proyecto". Kiko Moya nació en Cocentaina el año 1976. Es el cocinero que se encuentra al frente del restaurante L'Escaleta, en las faldas del Montcabrer, siempre acompañado del sommelier Alberto Redrado, su primo. L'Escaleta es un proyecto familiar desde su origen y con la misma perspectiva de futuro, aunque sin dejar de lado la innocación y la apuesta por forjar una identidad propia en la restauración española.