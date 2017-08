The examples populate this alert with dummy content

LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA El colapso de los juzgados se agrava por la falta de funcionarios Los jueces reclaman más personal para agilizar las resoluciones y reducir la saturación, que en el primer trimestre fue la tercera más elevada de la provincia lunes, 21 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/08/2017) La falta de personal ha disparado el colapso de los juzgados de Alcoy. De esta situación advierten los jueces, que incluso ya la han puesto en conocimiento del servicio de inspección del Poder Judicial. La escasa plantilla, señalan los jueces en su informe de 2016, está demorando la resolución de casos. La saturación se ha agravado en el primer trimestre de este año: la tasa de congestión ha aumentado un punto y medio respecto al mismo periodo del año anterior. Los juzgados resolvieron de enero a marzo 1.274 asuntos frente a los 1.671 del mismo periodo del año anterior. El Tribunal Superior de Justicia considera necesario un quinto juzgado para reducir la saturación del partido judicial de Alcoy. La tasa de congestión, es decir, la relación entre el volumen de ingreso y la capacidad de resolución, ha aumentado en el partido judicial más de un punto y medio pese a que en los tres primeros meses del año los juzgados recibieron menos asuntos. El Consejo General del Poder Judicial advierte de que la tasa de congestión es de 3,45 frente al 2,83 del mismo periodo del año anterior. Solo los partidos judiciales de Novelda y San Vicent superan la tasa de Alcoy en la provincia. El dato del arranque de este año es todavía peor en comparación con el total de 2016, que acabó con una tasa de congestión de casi dos puntos menos: fue de 1,50. En los tres primeros meses de este año los cuatro juzgados han resuelto 1.224 asuntos frente a los 1.671 resueltos en el primer trimestre de 2016. La bajada en la resolución se ha producido en un contexto de descenso de casos ingresados: 1.154 este año frente a los 1.329 del primer trimestre del año pasado. En todo 2016, según datos del Poder Judicial, los juzgados resolvieron 6.244 asuntos. Los jueces vinculan la saturación en los juzgados a la falta de personal. Así lo señala el último informe de la juez decana, que reclama más funcionarios para agilizar las causas. El volumen de trabajo no cuadra con las plantillas de los juzgados, según el informe recogido en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia. La falta de personal es común en los cuatro juzgados. En el caso del número 1, que asume los casos de violencia machista, la elevada pendencia de ejecuciones ha sido comunicada al servicio de inspección del Poder Judicial. Su titular advierte en su informe de que con la actual plantilla solo se puede esperar un retraso mayor. El juzgado reclama un funcionario de refuerzo para asumir la tramitación de todos los asuntos. Lo mismo pide el juzgado número 2, que admite en el informe estar colapsado. Textualmente manifiesta que la carga de trabajo está paralizando los asuntos penales. En este juzgado ha habido 23 cambios de funcionarios desde 2010. La movilidad del personal, por tanto, se añade a la de los jueces, con más de 12 cambios en los cuatro juzgados desde 2015. El juzgado número 3, recoge el informe, sufre las bajas de uno de los funcionarios. Los otros dos trabajadores no pueden asumir toda la carga de trabajo. Este juzgado lleva el Registro Civil, para el que reclama más personal para evitar demoras como la que acumulan los expedientes de matrimonio, que tardan una media de seis meses. Por último, el juzgado número 4 advierte de un problema con un juez sustituto que, antes de causar baja de forma repentina, no revisó las causas penales pendientes, algunas de las cuales tuvieron que cerrarse de forma precipitada por no haber sido declaradas como complejas. Esta circunstancia, dice la juez, supondrá dificultades a la hora de enjuiciar. En seis meses del año pasado, sostiene el informe, se produjo un notable descenso de los señalamientos, así como una merma en la cantidad y la calidad de las resoluciones judiciales. A la vista de estos informes, el Tribunal Superior de Justicia incluye la creación de un quinto juzgado en el partido judicial de Alcoy dentro de las necesidades en materia de planta y plazas judiciales de la Comunidad Valenciana.