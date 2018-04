The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El coleccionista de grabados Luis Ardevínez inaugura este sábado el tercer vermú cultural de la Unesco con la presentación de 86 piezas de obra gráfica original firmada de artistas en el exilio jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (29/03/2018) Luis Ardevínez lleva desde la década de los setenta coleccionando grabados originales de artistas revolucionarios que tuvieron que exiliarse durante la guerra y que trasladaron al arte su protesta social. En sus estanterías de Madrid se amontaban Chillidas, Albertis, Antonios López, perfectamente colocados junto a artistas como Giacometti, que coincidieron con Miró o Picasso en París. Y hablamos en pasado porque esta colección de obra gráfica original, y mucha de ella firmada, se traslada temporalmente al club Unesco este sábado, a partir de las doce del mediodía, con motivo del tercer vermú cultural que organiza la entidad. La exposición de Luis Ardevínez quien, por cierto, se dedica también al grabado pero desde Cocentaina, donde reside, consta de 86 obras, seleccionadas de entre más de 500. La muestra, que se titula Pintores en el exilio y lucha, es un repaso "didáctico y necesario", como él apunta, por distintas técnicas del grabado: desde la xilografía, hasta la aguatinta o el aguafuerte, hasta llegar a la litografía y la cuatricromía Offset. Entrevistamos a este amante de la historia y del grabado en este Tragaluz de jueves santo.