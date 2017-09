The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA El coleccionista de herejes Miguel Ángel Carmona regenta un museo en su casa de L'Orxa dedicado a herejes, heterodoxos y marginales - Hemos visitado la curiosa colección dedicada a los anticlericales, anarquistas, masones y aquellos que se salieron del sistema jueves, 14 de septiembre de 2017 Miguel Ángel Carmona es madrileño pero vive en L’Orxa desde hace trece años. Desde los dieciocho, es afiliado del Partido Comunista de España. Los 2.500 libros de esta tendencia, repartidos en los estantes de su librería, son solo una parte de la muestra literaria que testifica su línea de pensamiento, alimento de las ideas que profesa. Unos principios que le sirvieron como estrella a seguir para abrir, hace casi una década, un pequeño museo dedicado a la heterodoxia y la herejía en el patio trasero de su casa, a los pies de la montaña. Un pequeño paraíso, en definitiva, aquel que no recogen ni libros ni voces autorizadas a lo largo de 2.000 años de historia: el Museu del Paradís de la Raó. Epicuro, Madame Bovary -con sus dos amantes-, Sade y el idioma del esperanto. La colección aglutina recortes de revista y periódico, mapas, ediciones príncipe, ejemplares de libros que fueron perseguidos, detestados, por las autoridades. El recorrido arranca con un clásico, Satán, y el diccionario infernal. "La Biblia de los heterodoxos: el primer hereje de la historia es él, sin Satán, no existiría Dios", dice Miguel Ángel. Después de un repaso a los personajes que profesaron el anticlericalismo, hay un espacio reservado al anarquismo, con ejemplos de Alcoy, donde el movimiento caló hondo. Los masones también tienen su plaza reservada en el paraíso del libre pensamiento. "Ellos no fueron ni heterodoxos ni herejes, eran neutrales", explica Miguel Ángel. El recorrido por el edén de los indeseables culmina con los veganos, los anticoncepcionistas, los defensores de la homeopatía y otros personajes que, aquí o fuera de España, decidieron andar por el camino incorrecto. Un camino que ha encontrado un final en el pequeño municipio de L’Orxa. Aquí hay paz para estos malvados. Te lo contamos en este reportaje.