RECONOCIMIENTOS El colectivo LGTBI Mariola entrega sus primeros premios a favor y contra el ataque de la diversidad sexual Los galardones 'Marieta' y 'Purgó', que reconocen el trabajo a favor de la diversidad y rechazan aquellas actitudes en contra de la igualdad, se entregarán este sábado en Callosa d'en Sarrià lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/05/2018) El colectivo que lucha por la aceptación de las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en la comarca ha organizado los primeros premios Marieta y Purgó. El primero será entregado a la plataforma ciudadana Reiniciem Benissa, ahora convertida en partido político, por su apuesta a favor de la visibilidad y la igualdad en materia de diversidad afectivo-sexual y de expresión e identidad de género, especialmente en entornos rurales. La mariquita, este simpático símbolo que ha adoptado LGTBI MARIola, se sumará a un segundo reconocimiento, en este caso en negativo, identificado con el pulgón, un insecto que resulta perjudicial cuando se convierte en una plaga. En este caso, irá a parar al obispo de Alcalá de Henares y natural de Cocentaina, Juan Antonio Reig Pla, por sus ataques reiterados hacia la diversidad de género. LGTBI MARIola entregará sus premios Marieta y Purgó en una jornada que comenzará a las 19 horas de este sábado en la Casa de la Cultura de Callosa d’en Sarrià. A continuación habrá un pasacalles con la Colla El Pinyol y, a partir de las 21.30 horas, tendrá lugar una cena popular en el parque del Llaurador, al final de la cual se entregarán los reconocimientos. Con estas distinciones, el colectivo quiere rendir homenaje a Raül Seguí y Rubén Fresneda, dos de sus fundadores que fallecieron de manera prematura en marzo de 2016 y en mayo de 2017.