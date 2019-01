The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El colegio Arnauda trabaja con niños hospitalizados a través de un programa Erasmus También tiene otro programa en marcha con otros centros europeos basado en un tablero digital de ajedrez miércoles, 23 de enero de 2019 El colegio José Arnauda participa en la iniciativa Erasmus con un proyecto desarrollado en la Unidad Pedagógica del Hospital de San Juan de Alicante. Este proyecto lleva por nombre Let's play all together y con él se pretende acercar a los niños hospitalizados a las aulas a través de las nuevas tecnologías, colaborando con otros centros de Alicante e Inglaterra. También tiene un segundo programa bajo el nombre Black and White que consiste en un tablero digital de ajedrez en el que se mueven las fichas cuando se completa una actividad relacionada con el aprendizaje del inglés y que se realiza con diferentes colegios de Inglaterra, Francia, Croacia, Polonia y Turquía. El centro tiene una larga trayectoria que se remonta a 2009 en la implantación de proyectos europeos, eTwinning, de colaboración escolar y de formación de profesorado. Esta trayectoria le ha permitido recibir diferentes sellos de calidad nacionales y tres europeos, otorgados en Bruselas. Dos de sus profesoras de secundaria han podido participar en cursos de innovación metodológica en Finlandia e Irlanda y hay otra que es embajadora eTwining.