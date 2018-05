The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El colegio Esclavas recuperará todas las unidades concertadas de Infantil el próximo curso La Justicia da la razón al centro alcoyano, que volverá a su situación inicial el curso 2018-2019 con las seis unidades para cubrir la demanda de escolares entre 3 y 5 años miércoles, 02 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las Esclavas de Alcoy volverá a disponer de seis unidades para la etapa de Infantil el próximo curso académico 2018-2019. Así lo ha comunicado la Conselleria competente del área esta tarde, a través de un informe, por el que anuncia que el centro regresará a su situación inicial con 2 aulas para 3 años, otras 2 para 4 años y 2 más para los alumnos de 5 años. El colegio presentó un recurso de reposición planteado contra el recorte de la unidad aprobado por la Conselleria. De hecho, en junio de 2016 prometió mantener las dos clases de Infantil de 3 años: una pagada con fondos públicos y otra con recursos propios, procedentes de la Fundación Educativa ACI, a la que pertenece el colegio. De no haber marcha atrás, Esclavas anunció su intención de abrir la vía judicial con un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia. Después de todas las alegaciones presentadas por la Fundación, Las Esclavas recuperará la normalidad el próximo curso.