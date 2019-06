The examples populate this alert with dummy content

ACTIVIDAD DE VERANO El colegio La Salle albergará la Colonia Musical Crescendo Será su segunda edición y tendrá lugar del 1 al 5 de julio tras el éxito de la primera entrega del año pasado viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (21/06/2019) Crescendo ha organizado la segunda edición de la Colonia Musical Crescendo en el colegio La Salle Alcoy. Será durante cinco días, del 1 al 5 de julio, cuando se desarrolle esta actividad de la que nos habla en Radio Alcoy uno de sus impulsores, Jorge Alborch, socio fundador de Crescendo, junto a Jordi Sempere. Durante estos cinco días se alternará la práctica musical con actividades lúdicas, visitas a la piscina municipal, comedor o talleres como uno de fisioterapia para músicos. Para inscribirse puedes llamar a los teléfonos 650 94 80 88 o 622 53 36 91 o en el email info@escolacrescendo.es.