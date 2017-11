The examples populate this alert with dummy content

El colegio mayor alcanza una ocupación del 50% tras su reapertura Al porcentaje de alumnos estables se suman los residentes temporales de Erasmus y Masters martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/11/2017) El Colegio Mayor Ovidi Montllor ha reabierto sus puertas este curso, tras dos años de clausura, y lo ha hecho con una ocupación del 50%. Medio centenar de alumnos ocupan la residencia estudiantil que afronta de este modo una nueva etapa después de que la empresa Comunicación Movil S.L. lograse adjudicarse su gestión. El centro cuenta con 110 plazas distribuidas en 85 habitaciones individuales, 10 dobles y 2 adaptadas a discapacitados. En Hoy por Hoy Alcoy Carmina Nácher, directora de la empresa gestora se muestra optimista con los resultados. "Tenemos cerca de 50 alumnos desde el 4 de septiembre en que abrimos, lo cual nos da una visión de que Alcoy es una ciudad muy demandada por los estudiantes, algunos de los cuales vienen de lejos". A los residentes estables se suman los alumnos temporales de los programas Erasmus, algunos de los cuales ya han llegado y otros que llegarán en enero para el segundo cuatrimestre. También están los del Máster en Diseño de Piezas y Moldes para Inyección de Plástico provenientes de Madrid, Valencia, León, Pamplona, Villena o Alicante. Vicente Nácher, administrador, advierte de que estas incorporaciones elevarán el porcentaje de ocupación. "Alcanzamos entre el 50 y 60% de ocupación". El colegio mayor no sólo atiende a las necesidades de la UPV. Cuenta también con un convenio con la Escola d’Art para acoger a sus alumnos y profesorado.