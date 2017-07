The examples populate this alert with dummy content

CAMPUS El colegio mayor Ovidi Montllor volverá a abrir sus puertas en septiembre Un grupo de empresas locales gestionará las instalaciones, cerradas hace dos años, que albergan un centenar de plazas para estudiantes viernes, 07 de julio de 2017 Empresas alcoyanas se van a encargar de reflotar el colegio mayor Ovidi Montllor, cerrado desde hace dos años. Las instalaciones, que abrirán sus puertas en septiembre, disponen de un centenar de plazas y permitirán dar trabajo a doce nuevas personas. Las empresas locales, aglutinadas bajo el paraguas Comunidad Móvil Alcoi SL, son las que cubrirán las necesidades de los alumnos de fuera de la comarca durante tres años prorrogables hasta seis. Además de alojamiento y manutención, el colegio mayor Ovidi Montllor ofrecerá entre sus servicios sala de estudio, acceso gratis a Internet, lavandería, gimnasio, terraza al aire libre, solárium, sala de música, de conferencias y de juegos. Además de facilitar el transporte sostenible para ir a la Universidad, como detalla Carmina Nácher, representante del grupo de empresas: "Pondremos a disposición de los colegiales unas bicicletas, gratuitas, para quien quiera acercarse al campus de la Universidad a estudiar". El colegio mayor Ovidi Montllor llega para dar respuesta a los 1.400 alumnos de fuera que cada año escogen Alcoy para sus estudios, más del 60% del total de inscritos.