The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El colegio San Roque crea el diseño de los premios que Aitex concederá a las empresas del sector El premio que el instituto tecnológico del textil librará a los empresarios del sector simboliza un rollo de tela troquelado con la palabra Aitex impreso en tres dimensiones lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Aitex vuelve a fijarse en los jóvenes para mascar el mejor talento de futuro. La última idea se ha planteado a los alumnos de Educación Secundaria de los centros escolares para que realizaran el diseño y dieran forma a los premios que el instituto tecnológico del textil otorga a los empresarios del sector. El objetivo, como ha detallado el presidente de Aitex, Rafael Pascual, es "dar a conocer un sector innovador donde hay mucho desconocimiento y poner en contacto con el textil a las nuevas generaciones". Así, la entrega de premios del Concurso del galardón Aitex que se ha celebrado esta tarde en la sede de la entidad, y en la que han participado 253 alumnos de 23 centros, ha tenido como ganador al equipo de San Roque, formado por cuatro jóvenes encargadas de diseñar una estatuilla que han impreso en tres dimensiones y han pintado con spray, como explica Laura, su representante. "Se trata de un rollo de tela en el que, visto desde la planta, presenta el logo de Aitex, además de llevar troquelada esta misma palabra (...) Los engranajes presentan la industria y la innovación, valores muy importantes de este instituto". Segundo y tercer premio Otro centro alcoyano, el IES Cotes Baixes, ha quedado en el segundo puesto con su proyecto Innovatex, una réplica en cobre del logotipo de Aitex. El tercer lugar ha sido para los alumnos del centro Pureza de María de Ontinyent y su idea denominada "Tramando un futuro sostenible". EL instituto mantiene abierta hasta el 31 de octubre la convocatoria para escoger el mejor proyecto empresarial del sector en dos modalidades: Innovación y Sostenibilidad. Un premio que ya cuenta con otro gran premio, elaborado por los más jóvenes.