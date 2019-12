The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El colegio Sant Roc vuelve a ser premiado por su proyecto solidario Los alumnos Mireia Alegre, María Abad, Maren González y Raúl García y el profesor Paco Pascual han estado en Radio Alcoy para hablar sobre Grillons per al record y recordar la anterior iniciativa Caminant Junts lunes, 23 de diciembre de 2019 El colegio Sant Roc lo ha vuelto a hacer. Un proyecto solidario ha vuelto a ser premiado en el certamen nacional Solidaridad y Derechos Humanos convocado por la entidad Aprendizaje y servicio. La entrega de premios tuvo lugar en Pamplona y los alumnos alcoyanos contaron con la compañía de dos concejales, Alberto Belda y Jordi Silvestre. El proyecto ganador llevaba por título 'Grillons per al record' y en él se unían a personas recluidas en el centro penitenciario de Fontacalent con enfermos de Alzheimer. Su anterior proyecto que también recibió el primer premio el año pasado fue 'Caminant junts' y estuvo relacionado con enfermos de cáncer. El profesor responsable de ambas iniciativas, Paco Pascual, acompañado por cuatro alumnos, Mireia Alegre, María Abad, Maren González y Raúl García, han estado en Radio Alcoy para explicar detalles al respecto de estos exitosos proyectos educativos.