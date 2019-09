El colista quiere ser el primero en ganar al líder

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/09/2019)

El Alcoyano no se fía del colista. Vicente Parras entiende el optimismo de los aficionados, pero duda en asegurar que el éxito del equipo es tener los pies en el suelo entre otras tantas cosas.

Los jugadores son conscientes que sólo con el escudo no ganarán ningún partido y viajan a Vilamarxant con la intención de conseguir la sexta victoria consecutiva. El conjunto valenciano no lo va aponer fácil, el orgullo que mostrará el colista es un peligro para un Alcoyano motivado y que enfrente tendrá tres ex del Alcoyano como David Saugar, Córcoles y Adriá Granell, estos dos últimos salen de lesión y no está clara su participación en el partido, además en el equipo valenciano juega Borja Mir, hijo del ex entrenador del Deportivo Vicente Mir.

Parras, espera un partido muy similar al del Beniganim por las dimensiones del terreno de juego, aunque evidentemente son dos plantillas muy diferentes. Jugadores como Xato o Diakité tienen muchas opciones de ser titulares. El campo ofrece unas condiciones muy similares y por ahí podrían venir algunos de los cambios que se esperan para el partido del sábado a las 20.30 horas, horario que pone en duda el técnico, “sólo espero que haya suficiente luz y el partido se juegue con todas las garantías, esto es una categoría nacional y debe de haber requisitos mínimos por lo menos. De todas formas, tenemos claro que lo de buscar excusas no va a ser lo nuestro y nos vamos a adaptar toda la temporada a todo lo que venga”, aclaró.

El partido será el sábado y será dirigido por el colegiado valenciano José Ortega Herrera. Lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de om, en la App de la Ser o en esta misma web desde las 20.15 horas.