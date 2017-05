The examples populate this alert with dummy content

CARTAGENA 0-0 ALCOYANO El Collao decidirá El CD Alcoyano empató a 0 en Cartagonova frente el FC Cartagena – Tomás Ruso y López Silva se retiraron lesionados del terreno de juego domingo, 21 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (21/05/2017) El Club Deportivo Alcoyano ha empatado 0-0 frente el FC Cartagena en el Municipal Cartagonova. Con este resultado El Collao será decisivo, si ya se preveía que fuese así antes de disputarse el partido de ida, conociendo el empate sin goles entre el conjunto albinegro y el blanquiazul, el fortín alcoyanista decidirá qué equipo pase a la siguiente fase del play off de ascenso en el camino a Segunda División. Aunque el Cartagena fue el equipo que dispuso de la primera ocasión de peligro en el partido, el Deportivo Alcoyano fue el que sumó más llegadas peligrosas en la primera mitad. La parte negativa, las dos lesiones en el conjunto dirigido por Toni Seligrat. El defensa Tomás Ruso se retiró en el minuto 4 tras sufrir un tirón, el canterano Ángel entró en su lugar. Ruso se marchó al final del encuentro con muletas a la espera de conocer el diagnóstico médico. Parte al que se sumará la lesión de José María López Silva que tuvo que ser sustituido en la segunda mitad por Álvaro García. Las primeras sensaciones transmitidas en rueda de prensa posterior al encuentro han sido que posiblemente Tomás Ruso sea baja para el partido de vuelta y López Silva quizá pueda jugar en El Collao. Aunque los blanquiazules tuvieron las ocasiones más claras en la primera parte el gol no llegó en ningún momento. Fue bastante discutida también la actuación arbitral. Escudero Marín del colegio Castellano manchego fue el encargado de dirigir el encuentro en el que pareció claro un penalti de Pau Bosch cometido sobre Arturo que no fue pitado. Esta, sumada a otras acciones, provocaron los abucheos y pitidos de la afición del Cartagena. En la segunda mitad el conjunto albinegro reaccionó y logró poner en apuros a los de Seligrat aunque no lograron penetrar la portería de Marc Martínez que tras varios partidos volvió a la titularidad y Miguel Bañuz se quedó en el banquillo. Tras algunos minutos complicados para los blanquiazules, los jugadores del Alcoyano lograron serenar el encuentro, incluso dispusieron de algunas llegadas a la portería de Limones, portero del Cartagena A partir del lunes 22 de mayo se retomará la venta de entradas para el Alcoyano-Cartagena que se disputará el domingo 28 de mayo a las 20 horas. Los precios oscilan entre los 2 y 20 euros para los abonados y entre 10 y 40 para los no abonados dependiendo de la zona del campo donde se retire la localidad. Además, los socios podrán retirar hasta dos entradas más aparte de la suya propia al mismo precio.