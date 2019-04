The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - LLEIDA El Collao decidirá la permanencia La primera de las 5 finales en Alcoy comienza con el Lleida – El partido será el domingo a las 16.45 horas y lo contaremos en Radio Alcoy en el 1485 de Om, App Ser o en esta misma web viernes, 29 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/03/2019) De los ocho partidos que restan para terminar la temporada, el Alcoyano parte con la “ventaja” de tener cinco en Alcoy. La primera de las batallas será el domingo ante un rival que se está jugando el play off de ascenso. Un Lleida que llega de tropezar en casa ante el Castellón y que llega a El Collao con la intención de volver a engancharse en la pelea de la zona alta. De nuevo Barrera tendrá problemas en la alineación ya que Ruso, Corcóles, Fomeyem y De Lerma y Hermosa siguen lesionados, Eldín estará convocados pero sólo para jugar algunos minutos ya que llega estar un tiempo lesionado. Así pues es posible que repita la defensa con Navarro, Barreda, Primi y Vicente, mientras que en el centro del campo Anaba y Omgba serán los de inicio, Nieto será titular en la banda, la otra la ocupará Brayan, Óscar Diaz o Lino, arriba Braulio jugará seguro, su acompañante esta entre los cuatro delanteros más que tiene el equipo. El partido está calificado de “muy importante” ya que todos son conscientes de la importancia de los puntos en casa, por ello el club ha tomado una medida para intentar llenar el campo, y es que cada socio podrá entrar a dos acompañantes, en la misma puerta de acceso se regalará la invitación , por lo que los socios no es necesario que pasen por las oficinas parta recoger las entradas. Por otro lado y por motivos meteorológicos, Seguridad y el club han acordado poder entrar paraguas pequeños y sin punta el domingo al campo. El partido será dirigido por el colegiado murciano Sánchez López que ha dirigido al alcoyano en tres ocasiones con victoria, empate y derrota, el empate precisamente contra el Lleida en la temporada pasada. El encuentro será el domingo a las 16.45 horas y lo contaremos en Radio Alcoy en el 1485 de Om, App Ser o en esta misma web desde las 16.45 horas con todo el equipo de Deportes.