ALCOYANO – REC. COLÓN El Collao espera la nueva temporada El debut en El Collao será el domingo a las 19.00 horas – El partido lo podrán seguir en Radio Alcoy, en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma página web viernes, 30 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/08/2019) Recuperar El Collao es la intención de un Alcoyano que sabe que su feudo será clave en la consecución del objetivo. De un tiempo a esta parte los rivales llegaban a Alcoy sabiendo que puntuar era muy fácil, y se llevaban 1 o los 3 puntos en juego casi sin oposición, esta situación, entre otras cosas, ha llevado al Alcoyano a jugar esta temporada en Tercera División. Por eso uno de los objetivos es recuperar el factor campo, que los rivales sufran en Alcoy y que, si ganan, que lo hagan con todo merecimiento. El domingo llega el Recambios Colón, de Alfonso Langa, un entrenador con las ideas muy claras, conocedor de la Tercera División y que sabe perfectamente cómo hacerle daño al Alcoyano. Un rival compuesto en su gran mayoría por jugadores de la empresa de Recambios Colón. Muy buenos jugadores que no lo podrán nada fácil a los de Parras. El técnico blanquiazul tendrá a toda la plantilla disponible para el partido y todas las opciones para tratar de sacar el partido adelante. Se espera algún cambio en el once inicial, ya que las dimensiones del campo de El Collao invitan a poder tener más variedad en el juego, por lo que es muy posible que no sean los once que ganaron en Beniganim pero si la gran mayoría. El partido será el domingo a las 19.00 horas y será dirigido por el colegiado valenciano Ángel Navarro Navarro. Como cada partido lo podrán seguir en Radio Alcoy, en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma página web desde las 18.45horas.