The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Collao con más estilo inglés Reforman los banquillos para que el campo tenga más estilo inglés lunes, 25 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los nuevos banquillos de El Collao van tomando forma. La idea de que sea un campo “inglés” se consolida con la obra que se está realizando en los banquillos que pretenden, por una parte mejorar las instalaciones, ya que los antiguos estaban muy deteriorados y por otra parte no quitarle al campo ese estilo inglés que le caracteriza. Las obras estarán terminadas para el inicio de la pretemporada y no es la única actuación , ya que el lavado de cara y la mejora de algunas partes del campo se están mejorando poco a poco. Las cabinas de prensa, se ha tapado para evitar las heces de los pájaros que ensuciaban las instalaciones.