El Collao quiere más

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/04/2019)

Óscar Cano, César Díaz, Kilian o Rubén Ramos son ex del Alcoyano que llegarán a El Collao con la misma intención que la del equipo local, sobrevivir en una batalla que no será decisiva pero si puede ser determinante. De los cuatro, Kilian Morante no está contando mucho para Cano, y Rubén Ramos, jugador de gran calidad y que dejó muy buen sabor de boca en Alcoy, no estará por sanción. Cano seguirá siendo fiel a su estilo con un César Díaz que pasó por el Alcoyano muy joven y que ahora ha crecido futbolísticamente y es el que está sosteniendo la ilusión de los de Castalia.

El Alcoyano recibirá a un rival directo con muchas bajas, aunque esto no es noticia. Será un partido ante dos equipos que no pensaban ni en sus peores pesadillas que se iban a enfrentar a falta de seis jornadas en la lucha por la permanencia, dos históricos en apuros invitados de excepción a una fiesta que no esperaban acudir.

La defensa se mantendrá como hasta ahora, salvo que serán 4 los defensores en El Collao y no cinco como en el Rico Pérez. De Lerma y Fomeyem se ha incorporado al grupo y no jugarán los 90 minutos. Por lo que volverá la pareja de Anaba y Omgba que se perdió el último partido por sanción. En la zona de ataque Braulio y Lino son los que más posibilidades tienen para que Nieto y Díaz ocupen las bandas. Las demarcaciones es lo más complicado de detallar ya que por jugadores Mario Barrera no dispone de muchos, Córcoles, Eldín y Ruso siguen de baja. Esta semana no estará Javi Montava ya que el joven jugador que cumplió 16 años el miércoles pasado, está de viaje con sus compañeros de instituto.

El partido está considerado como “el más importante de la temporada” ya que los puntos en El Collao son de vital importancia para la salvación y más tratándose de un rival directo y que tanto daño hizo en el partido de ida, ante el Alcoyano ganó su primer partido de la temporada en la jornada 14 por 3-0. La plantilla blanquiazul quiere sacarse la espina.

El árbitro del partido será Luís Collado, castellano manchego. Hasta en siete ocasiones ha pitado al Alcoyano y ninguna al Castellón. – El encuentro será el domingo a las 17.15 horas y lo podrán seguir en directo desde la 17.00 horas en Radio Alcoy, 1485 om, App Ser o en esta misma web