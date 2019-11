The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - ELDENSE El Collao quiere recuperar su magia El derbi ante el Eldense se jugará en domingo a las 12 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 29 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/11/2019) Después de dos empates consecutivos en El Collao ante Villarreal C y Crevillente, los blanquiazules quieren conseguir de nuevo la victoria acosta de un Eldense que llega en un buen momento y de endosarle seis goles al Beniganim. El conjunto azulgrana quiere ser el primer en ganar el Alcoyano y para ello ha preparado el partido minuciosamente para poder hacerle daño a un Alcoyano que ganó en San Vicente y que recuperó sensaciones. Vicente Parras no podrá contar Palopa, Pau Franch y Pablo Carbonell, el resto de la plantilla estará disponible para el derbi. No se esperan muchos cambios con respecto al equipo que le ganó al Jove Español. La única duda está en el centro del campo puesto que el resto de jugadores está más definido. El Eldense con la moral por las nubes, da la vitola de favorito al Alcoyano, el técnico del Eldense, Santi Rico, no podrá contar con Ferrán García, German Torregrosa, Kevin Sanz y Josan Ruiz, aunque recupera a dos hombres importantes como Alex Roser y Mario Uclés. El partido estará dirigido por el colegiado Borja Guijarro Colomer. El choque será el domingo a las 12 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 de OM, App Cadena Ser o en esta misma página web desde las 11.45 horas.