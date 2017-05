The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF DE ASCENSO El Collao se abrirá las 18.15 horas Habrá una taquilla especial para socios de última hora – La oficina permanecerá cerrada viernes, 26 de mayo de 2017 Muchas son las recomendaciones ante un partido de tal envergadura. Lamentablemente no es normal que más de 4.000 almas se citen en El Collao un domingo, por lo que no viene más tener información útil cara al partido. En primer lugar los aficionados tiene que saber que las puertas del campo para acceder al estadio se abrirán a las 18.15 horas según ha informado el club. Además SOLO a los abonados se les respetará el asiento habitual, el resto de público en general no tendrá asiendo definido, a pesar de lo que pueda poner la localidad. Como en todos los estadios del mundo, los que lleguen justo para el partido, posiblemente tengan que soportar colas, y evidentemente les costará más, encontrar ubicación. Para los abonados que no tengan todavía la entrada, después de ocho días a la venta, el club habilitará una taquilla de atención al socio, una cabina especial para la ocasión donde el abonado podrá comprar la localidad, ya que la oficina permanecerá cerrada. No olviden que para este partido los carnets de la temporada regular NO VALEN , puesto que todos los abonados tienen que pasar por taquilla. Además el club insiste en hacer de este partido una fiesta y que no se pare de animar al equipo durante todo el choque.