CD ALCOYANO “El Collao siempre se siente” Fran Miranda, tras disputar su partido 100 con el Alcoyano y marcar el gol de la victoria ante el Gavà pasó por sala de prensa, igual que Álvaro García y que el míster Toni Seligrat lunes, 23 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/01/2017) Tras una semana de nieve con muchos impedimentos para entrenar para el Deportivo Alcoyano y con la incertidumbre de si se jugaría el partido ante el Gavà se llegó al domingo. El árbitro dio luz verde al encuentro y después de los 90 minutos los tres puntos se habían sumado al casillero blanquiazul para lograr recortar dos puntos al líder y próximo rival, el Barça B. Partido número 100 de Fran Miranda con el Alcoyano, y qué mejor manera de celebrarlo que marcar el gol de la victoria de cabeza tras ir perdiendo el encuentro desde el minuto 31 y de que David Torres marcase el tanto del empate algunos instantes antes. Tras la victoria, donde los cambios realizados fueron determinantes para la victoria, Toni Seligrat pasó por sala de prensa explicando que “era una semana muy buena en cuanto a recuperar gente, teníamos la ficha de Pau, le habían quitado la tarjeta a Navarro y recuperábamos a Jose García. Llevábamos mucho tiempo sin tener un banquillo como el de hoy. Si mi banquillo es potente, mi equipo es más potente”. A pesar de que el estado del terreno de juego era mejor del que se esperaba debido a la nieve y a las lluvias, el míster señaló que “el campo estaba muy pesado, está claro que la pelota rodaba, pero a medida que pasaban los minutos estaba más pesado todavía”. También hizo balance del encuentro. “La primera parte nosotros no hemos interpretado bien el partido, hemos cambiado el guión, hemos visto un Alcoyano que tenía mucho la pelota pero jugando en horizontal, mucha participación, en cambio el Gavà, dos salidas rápidas, un gol y un casi gol que ha parado Miguel. Nosotros hemos confundido eso, hoy se ha visto que tener la pelota no te da los goles”, concluyó el técnico valenciano. Álvaro García también habló en rueda de prensa recalcando la importancia de haber logrado los tres puntos. “Ganar los partidos en la segunda vuelta nos va a costar todavía más. Jugar en nuestro campo, sabemos lo que es, lo que vivimos aquí cada vez que jugamos, para mí personalmente, en mi primera etapa que estuve aquí y ahora, siento que El Collao es diferente a todos los campos. El equipo es una parte, ha tirado de fe, de creer, hemos hecho una buena segunda parte y hemos conseguido remontar. La segunda parte del equipo creo que es merecedora de los tres puntos”. Por último, el protagonista de los 100 partidos con la camiseta blanquiazul y de haber marcado el gol de la victoria, Fran Miranda, atendió a los medios y a pesar de mostrarse “muy contento” tras el partido, era consciente de que “la primera parte no ha sido buena, venimos de una semana atípica por la nieve, no hemos podido realizar los entrenamientos como queríamos, no creo que nos haya pasado factura pero no hemos hecho una buena parte. Queremos quedarnos con lo bueno, corregir lo que hemos hecho mal pero ahora disfrutar de la victoria”. Y respecto a la afición, señaló que “es fantástico, El Collao siempre se siente. Todos lo sabemos, todos los jugadores que pasamos por aquí lo sentimos. Si ellos y nosotros remamos en la misma dirección todo va sobre ruedas”.