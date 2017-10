The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - OLOT El Collao también quiere una victoria El Alcoyano sólo ha ganado a domicilio – El sábado a las 18.00 horas será el partido, lo podrán seguir en el 1485 om, aplicación móvil de la Ser o en esta misma web viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Después de la gesta del Martínez Valero, la afición del Alcoyano demanda ver una victoria de su equipo en El Collao. El Alcoyano sólo ha ganado dos partidos en lo que va de temporada y los dos han sido como visitante en Llagostera la primera jornada y en Elche en la última. El “fortín” de El Collao se ha diluido, pero todavía se está a tiempo de volver a que sea un fortín como no hace tanto tiempo. Galiana no podrá contar con Alarcón, Omgba y López Silva, esté último sancionado. Mientras que mantiene las dudas hasta última hora de Mariano, Gato y Cubero. Recupera a Álvaro García con respecto la semana pasad ay la gran novedad en la convocatoria es la de Tomás Ruso que se lesionó en el mes de mayo y volverá a la convocatoria casi 6 meses después. Por su parte el técnico del Olot, Martín Posse no cuenta con José Martínez i Yeray Sabariego. El resto de la plantilla disponibles para tratar de mejorar su situación, sólo han ganado un partido y están en zona de descenso. El Alcoyano además de la importancia de los puntos tiene la espina clavada de la Copa del Rey, el Olot eliminó en a segunda eliminatoria al Alcoyano que a pesar de que aquél partido lo condición el arbitraje, el Alcoyano se mostró superior a pesar de jugar con diez más de 80 minutos ya que el Olot marcó en la prórroga. El partido será dirigido por el colegiado murciano Salvador Lax Franco. El encuentro se jugará el sábado a las 18.00 horas en El Collao, lo podrán seguir en directo en el 1485 om, aplicación móvil de la Ser o en esta misma web, a las 18.15 horas comenzará Carrusel Deportivo Alcoy , dirigido por Sheila García.