The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “El Collao ya no es un fortín, hay que recuperarlo” Gonzalo Olcina y Fernando Ovidio, han estado en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café para hablar de situación del Deportivo jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/04/2018) El gerente del Alcoyano, Fernando Ovidio y Gonzalo Olcina, han estado en Ser Deportivos como cada jueves en Premium Sport café para tomar “el café del Alcoyano”. Ambos miembros del C.D. Alcoyano han hablado de la situación actual, del futuro y han querido mandar un mensaje claro a la afición para que esté con el equipo en los pocos partidos que restan para terminar la temporada. Su reflexión de lo que le ha pasado al equipo esta temporada y de la afición. No te pierdas todo lo que han dicho en el programa de hoy.