EDUCACIÓ El col·legi Tomàs Llàcer s'imposa en la modalitat de Necessitats Educatives dels Premis Sambori El conte guanyador ha estat 'De Nador a la fi del món', realitzat pels alumnes del cicle de Secundària sota la coordinació de la professora Mariola Llorens i Vidal viernes, 01 de junio de 2018 El Col·legi Públic d'Educació Especial Tomàs Llàcer d'Alcoi ha guanyat el primer premi de la modalitat de Treball Col·lectiu dins l'apartat de Necessitats Educatives Especials de la fase de País de l'edició Concurs de Literatura en Valencià organitzat per la Fundació Sambori, amb motiu de la propera Trobada d'Escoles Valencianes. Els guanyadors són l'alumnat del Cicle de Secundària, els quals, sota la coordinació de la professora Mariola Llorens i Vidal, confeccionaren un conte que duia per títol De Nador a la fi del món. Aquest alumnat obtingué el guardó en un acte organitzat a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, el passat dissabte 26 de maig, amb l'assistència d'autoritats educatives, alumnat, membres de la Fundació Sambori i el cantant Dani Miquel, que amenitzà l'acte amb les seues cançons. Vora 500 persones van asistir al lliurament de guardons del Concurs de Literatura en Valencià Sambori. La Fundació Sambori va atorgar el Premi Vicent Marçà a La Cívica i va reconèixer la tasca i el bagatge d'aquesta entitat referent en la protecció de la llengua al sud del País Valencià.