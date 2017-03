The examples populate this alert with dummy content

REBAJAS El comercio en Alcoy aumenta las ventas en rebajas en un 4% Según ACECA, la cifra supera ligeramente el aumento registrado en la provincia miércoles, 01 de marzo de 2017 El comercio en Alcoy respira con las rebajas, en las que ha aumentado sus ventas en un 4%. Los establecimientos concluyen su campaña de rebajas con satisfacción. Los descuentos en las tiendas desde enero hasta finales de febrero han dejado ventas de hasta un 4%, similar al del año pasado por estas fechas. Este es el dato que aporta el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio, Rafael Pérez. El responsable de ACECA subraya que la cifra en Alcoy supera ligeramente al aumento registrado en la provincia. En este aumento de ventas, incide también María José Francés, presidenta de Alcoy Comercial, que destaca la tendencia positiva del sector en las últimas campañas de rebajas. Según el estudio Fintonic 2017 sobre el consumo de moda el gasto medio por persona ha sido de 103 euros, un 20 % más que hace un año.