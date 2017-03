The examples populate this alert with dummy content

FERIA El comercio cierra temporada en el Ágora con el Outlet En la novena edición de la feria de descuentos y oportunidades toman parte 18 expositores jueves, 02 de marzo de 2017 El Outlet en su novena edición, organizado por la Federación de Comercio y el Ayuntamiento de Alcoy, a través de la concejalía de Comercio vuelve a ofrecer importantes descuentos y ofertas a los clientes de Alcoy y comarca, en la Ágora el primer fin de semana de marzo. En total, 18 establecimientos pondrán precios de escándalo a sus artículos a lo largo del viernes 3 de marzo, sábado 4 y domingo 5 en horario de viernes de 17 a 21 horas, los sábado de de 10 a 14 horas, y de domingo, de 17 a 21 horas. Un año más, con la llegada del final de la temporada de invierno llega el Outlet a Alcoy. Este año, estará, una vez más, situado en el edificio de la Àgora, frente a la Glorieta. La Federación de Comercio que aglutina a 4 asociaciones comerciales: Al Centro, Ensanche, Santa Rosa y Zona Norte, organiza junto al ayuntamiento este importante acontecimiento comercial. La concejal de de Comercio, Vanessa Moltó, hace extensiva la invitación "a todos los alcoyanos y a los habitantes de la comarca a aprovechar esta actividad de dinamización comercial en Alcoy. Buenos precios, muchos productos y una atención cercana y de calidad es el que ofrece el comercio de proximidad que también da vida a nuestra ciudad. El outlet es una buena oportunidad para comprar a precios especiales y pasar un buen rato". La presidenta de la Federación de Comercio, Maria José Francés, añade que la nueva edición de la Outlet de Alcoy se desareollará des viernes día 3 de 5 a 9, el sábado día 4 de 10 a 2 y de 5 a 9 y el domingo día 5 de 10, de 9 a 2 en el Ágora. Junto a ella, Santi Segura, de la Óptica Garrido, en representación de los comercios participantes, anuncia que dentro de las novedades la organización sorteará, por importe de 250 euros, un vale de compra para consumo de las tiendas de los participantes de esta edición del Outlet.