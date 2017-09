The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El comercio concluye las rebajas con alzas de hasta el 8% Las asociaciones locales dan por cerrada la campaña en positivo, aunque por debajo de las perspectivas por las obras y la liberalización del calendario lunes, 04 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/09/2017) El periodo oficial de rebajas de verano ha concluido con alzas en las ventas de hasta el 8%, según comercios, respecto a la anterior campaña. Los establecimientos de la Federación Alcoy Comercial y de la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA) dan por cerrada la campaña en positivo, aunque por debajo de las perspectivas iniciales. Las obras en la ciudad y la liberalización del calendario para fijar el periodo de rebajas han influido en los resultados, como explica el presidente de ACECA, Rafael Pérez. "Alcoy es un laberinto y eso se ha notado a la hora de atraer clientes de otras poblaciones. La campaña de rebajas ha concluido con un incremento de entre el 2 y 3% respecto a la anterior, pero ese no es un buen dato". La Federación Alcoy Comercial, que preside Paco Moltó, da cerrada una campaña con incremento en las ventas alcanza "entre el 6 y 8%" en ropa y calzado. La campaña de rebajas de verano se ha desarrollado de manera oficial entre 1 de julio y el 31 de agosto.