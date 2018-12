The examples populate this alert with dummy content

COMERCIANTES El comercio local se vuelca con el Nadal Alcoià Los presidentes de la Federación de Comercio y ACECA, Paco Moltó y Rafa Pérez, han estado junto a la concejal Vanessa Moltó en Radio Alcoy miércoles, 26 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (26/12/2018) La Federación de Comercio y ACECA han apostado de forma intensa por el Nadal Alcoià. Numerosas actividades y regalos para sus clientes durante estos días se han ido sucediendo como nos han explicado en Radio Alcoy la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, Paco Moltó, presidente de la Federación y Rafa Pérez, presidente de ACECA. Chapas, pegatinas, álbumes de Trisiti, palomitas de maíz… en una campaña que empezó en noviembre, se han ido sucediendo a lo largo del mes de diciembre y se mantendrán muchos de estos alicientes hasta pasar Reyes. Vanessa Moltó ha recordado además el buen estado del comercio local, el buen resultado del Mercat de Nadal y Paco Moltó y Rafa Pérez han dado una serie de consejos para ser un buen comerciante y cómo tener un pequeño comercio.