AVANCE El comercio prevé un aumento de ventas del 6% en rebajas Las asociaciones auguran una buena campaña por el tardío ascenso de las temperaturas jueves, 28 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/06/2018) El comercio de Alcoy prevé incrementar las ventas en un 6% durante la campaña de rebajas de verano que arranca este viernes, 29 de junio. Las asociaciones de comerciantes coinciden en destacar el retraso en el aumento de temperaturas, que ha frenado las ventas durante los últimos meses, para vaticinar un buen periodo de rebajas. Paco Moltó, presidente de la federación Alcoy Comercial, explica que en las últimas semanas, antes de comenzar la campaña, las ventas han comenzado a animarse. “Será una campaña exitosa”, augura. Las perspectivas apuntan a un crecimiento de ventas de entre el 5,5 y el 6% respecto a la misma campaña del año anterior. El dato supera en más de un punto por encima de la media provincial, según avanza el presidente de Aceca, Rafael Pérez. A su juicio, las ventas a vecinos de la comarca ayudan a mejorar los datos del sector local. La campaña de rebajas se prolongará hasta el 31 de agosto. Durante ese periodo, el pequeño comercio ofrece productos “de máxima calidad”, como se encargan de recordar Moltó y Pérez. “El hecho de no haber vendido los productos durante la temporada es una ventaja para el consumidor, que ahora puede conseguirlos a mejor precio”, apunta Pérez, que recalca que los comercios “no compramos productos con la intención venderlos en rebajas; ponemos a la venta los restos de temporada, que este año son cuantiosos”.