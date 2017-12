The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA El comercio se apoya en Tirisiti para incentivar ventas navideñas Aceca y Alcoy Comercial repartirán 5.000 euros en premios y sortearán visitas al interior del tradicional belén miércoles, 29 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/11/2017) El comercio de Alcoy se basa en los personajes autóctonos de la Navidad para incentivar las compras en la próxima campaña navideña. Aceca y Alcoy Comercial se han unido por segundo año para otorgar más de 5.000 euros en premios. Los clientes recibirán boletos en cada compra. Si en el interior de ese boleto aparecen los personajes del Betlem de Tirisiti podrán canjear el premio, de entre 2 y 5 euros, directamente en el comercio. El pasado año, como recuerda el presidente de Aceca, Rafael Pérez, la fórmula no permitía ofrecer premios directos. El premio gordo, de 100 euros, sí implica la recogida de vales en las sedes de las dos asociaciones de comerciantes. Los boletos no premiados se podrán canjear por cartuchos de castañas en las diferentes actividades de cuentacuentos para niños que se celebrarán en cada barrio. A través de Facebook, la campaña permitirá conocer el Betlem de Tirisiti por dentro, según ha detallado el presidente de la federación de comercio, Paco Moltó. “Queremos que nuestros clientes tengan la exclusividad de conocer cómo se hace el espectáculo”, afirma. La oferta comercial y la programación de actividades del Nadal alcoià son los ejes de la campaña para atraer a compradores este diciembre a Alcoy.