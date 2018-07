The examples populate this alert with dummy content

El comercio se vuelca con la Feria Modernista Aceca y Alcoy Comercial se unen para programar actividades con las que expandir el certamen a toda la ciudad lunes, 16 de julio de 2018 El comercio de Alcoy será protagonista de la segunda edición de la Feria Modernista con el objetivo de expandir la celebración a toda la ciudad. Aceca y la federación Alcoy Comercial ha programado numerosas actividades con las que contribuir a recordar una de las épocas más gloriosas de la historia de la ciudad. Una de las propuestas es generar rutas por los escaparates de las zonas comerciales, que estarán decorados con motivos modernistas. "El Centro es el corredor del modernismo, pero en el resto de barrios también habrá escaparates atractivos ambientados en esa época", explica el presidente de Alcoy Comercial, Paco Moltó. El año pasado, resalta, la iniciativa tuvo un notable éxito. En el caso concreto del Centro, los escaparates estarán dedicados a la indumentaria modernista. Los comerciantes contarán con la colaboración del Grup de Danses Carrascal. Los trabajadores de los comercios de Alcoy irán ataviados con trajes de época. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, destaca el interés del sector por fomentar la Feria Modernista. Y ensalza el nivel de calidad de los escaparates: "He estado en varias ferias y en ninguna de ellas he visto escaparates tan bonitos como los del año pasado en Alcoy", pormenoriza. En los barrios, el sábado 22 las asociaciones de comerciantes organizarán desayunos populares para concentrar a los vecinos y dirigirse a la recreación de una manifestación obrera. Los puntos de encuentro serán el paseo de Cervantes, La Rosaleda y el polideportivo de Caramanchel. El comercio local ofrecerá juegos infantiles en la calle de San Lorenzo durante la tarde del sábado 22. "Queremos recordar la época en la que los pequeños jugaban en la calle", apunta Rafael Pérez, presidente de Aceca. Habrá actuación de magia y danza en la calle. Además, los comercios repartirán entre sus clientes bolsas de tela con alusiones al modernismo. Los hosteleros, por su parte, ofrecen una ruta del vermut con tapas de época. "Por la importancia del modernismo en Alcoy esta iniciativa debería haberse iniciado mucho antes", observa Pérez.