MUNICIPALES El Comité Electoral de Podemos invalida la candidatura de Carmina Reig por difamaciones La aspirante a alcaldable de Podem Alcoi recurre ante el comité de garantías democraticas y solicita la invalidación de las primarias-La senadora Vicenta Jiménez y la secretaria general de Podem Alcoi, Naiara Davó, inician medidas legales por ver lesionado su honor sábado, 02 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (02/02/2019) Las primarias de Podem Alcoi han arrancado con fuego cruzado. El Comité Electoral de Podemos de la Comunidad Valenciana ha invalidado la candidatura de una de las aspirantes, Carmina Reig, por incumplir el Código Ético "por difamaciones públicas sobre cargos públicos y orgánicos". En su resolución explica que Reig había acudido "a medios de comunicación para atacar a otras candidaturas además de hacerlo por en las cuentas oficiales de Podemos". Carmina Reig ha recurrido ante el comité de garantías democraticas y ha solicitado la invalidación de estas primarias. La aspirante apela a "la libertad de expresión" para justificar la publicación de su artículo y manifiesta su "sorpresa" por el hecho de que "compañeros de partido" hayan interpuesto la denuncia. "No estaba de acuerdo con algunas cosas y por eso presenté una lista alternativa", concluye. La senadora Vicenta Jiménez y la secretaria general de Podem Alcoi y candidata en primarias, Naiara Davó, han iniciado además "medidas legales" contra Carmina Reig "por difamaciones y calumnias que atentan contra el honor". A la espera que el comité electoral resuelva el recurso que ha presentado Carmina Reig por la retirada de su candidatura, sigue el proceso electoral con los candidatos Rafael Gisbert y Naiara Davó hasta el próximo 5 de febrero. Los resultados se darán a conocer el 7 de febrero.