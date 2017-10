The examples populate this alert with dummy content

El conflicto policial en Muro se agrava por el “desprecio” de la alcaldesa El sindicato Sipol estudia denunciar a Jovita Cerdà por enfrentarse a agentes en plena calle por multar a coches mal estacionados jueves, 05 de octubre de 2017 El Sindicato de Policías Locales (Sipol) estudia llevar a los tribunales a la alcaldesa de Muro, Jovita Cerdà, y a la concejal de Policía, Carolina Iváñez, ambas de Compromís, por el enfrentamiento que mantuvo en plena calle con agentes que multaban a vehículos mal estacionados en la calle de Ausiàs March. Los hechos, que se produjeron el lunes, agravan el conflicto que la Policía mantiene con el Gobierno, al que reclama mejoras laborales, especialmente una equiparación de salarios con la media autonómica. El sindicato detalla que el pasado lunes recibió el aviso de la Guardia Civil sobre los problemas de tráfico que provocaban numerosos vehículos mal estacionados en la calle de Ausiàs March. Los agentes, según Sipol, trataron de despejar la calle y denunciaron a los vehículos mal estacionados. Fue entonces cuando la alcaldesa y la concejal se dirigieron a los agentes “increpando y menoscabando la actuación”. Sipol reprocha el “total desprecio” hacia los agentes, así como los “malos modos” y la “falta de respeto” a los agentes ante los vecinos. “La alcaldesa interrumpía a vecinos que transitaban por la calle con la finalidad de que recriminaran la actuación de los agentes, siendo humillados públicamente”, añade el sindicato.