GIMNASIA RÍTMICA El conjunto infantil del Sant Jordi, clasificado para la Copa base nacional de rítmica El Club de Gimnasia Rítmica Sant Jordi ha logrado también la clasificación de su conjunto infantil para la Copa base nacional lunes, 02 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Club de Gimnasia Rítmica Sant Jordi ha logrado también la clasificación de su conjunto infantil para la Copa base nacional que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo en Pamplona. Ainara Llinares, Lidia López, Edurne Nicolau, María Abad y Lucía Gozálbez, -que obtuvieron la cuarta mejor nota en la fase autonómica, el pasado sábado 29 de febrero, y el subcampeonato provincial-, competirán el jueves 30 de abril contra los mejores clubes de España de su categoría. Con el conjunto infantil, son diez las gimnastas del CGR Sant Jordi que tomarán parte en el nacional que acogerá el Navarra Arena de Pamplona las dos últimas semanas de abril. La cita, que convoca la Real Federación de Gimnasia Rítmica, comenzará con las individuales. Las primeras en competir en el Campeonato Nacional Base son la juvenil Zaida Beneito y la cadete Olivia Santoyo (viernes 24 de abril) y las cadetes Rocío García, Helena Gisbert, Claudia López (sábado 25 de abril). Estas cinco gimnastas individuales lograron clasificarse entre las diez mejores de sus respectivas categorías en la fase autonómica a la que aspiraban una media de 40 gimnastas de clubes de toda la Comunidad Valenciana. Para preparar esta importante cita nacional, el CGR Sant Jordi acudirá con todas sus gimnastas de nivel base y de absoluto al trofeo nacional, que acogerá la localidad de Blanes el próximo 21 de marzo.