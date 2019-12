The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA El conjunto de oro Las alevines del Club Gimnàstica Rítmica Alcoi logra, por cuarta vez, un campeonato de España - El pasado sábado se alzaron con el primer puesto en nivel absoluto lunes, 02 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (02/12/2019) El conjunto alevín del Club Gimnàstica Rítmica Alcoi que compite en nivel absoluto y formado por Blanca Agudo, Daniela Pico, Ana Silvestre, Paula Torregrosa y Paula Hinojar se ha alzado con el campeonato de España de Conjuntos celebrado en Zaragoza. El conjunto logró su acceso directo a la fase nacional, tras pasar por el provincial y autonómico, por primera vez en el nivel absoluto para medirse a una treintena de conjuntos nacionales. Las alcoyanas iniciaron su actuación el viernes con una nota de 13.100 que les posicionó en segunda posición al final de la jornada. El sábado, con un pase que rozó la perfección, obtuvieron la nota más alta de su categoría; un 13.300, que les aupó a la primera plaza. Con la suma de ambas notas conseguían un total de 26.400. Nota que les llevo a lo más alto de la clasificación general proclamándose así campeonas de España, seguidas por el conjunto Roquete Benifaió, también de la Comunitat Valenciana y el de Dos Hermanas de Andalucía. En las finales del domingo, que se disputaban entre los 8 primeros conjuntos clasificado de cada categoría, acabaron con la segunda mejor nota. Tras su ejercicio, valorado con un 12,467 las alcoyanas se proclamaron subcampeonas en la final por aparatos. El CGR Alcoi ve este logro como un broche de oro para terminar la temporada del conjunto alevín, que suma un nuevo triunfo a los éxitos conseguidos en la Copa de España.