The examples populate this alert with dummy content

HORARIO CONFIRMADO El Conquense - Alcoyano se jugará el sábado día 5 a las 15.30 horas Después de muchas especulaciones el partido ya tiene horario confirmado - El día de la cabalgata el Alcoyano jugará en el estadio de La Fuensanta - En directo en Radio Alcoy miércoles, 02 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Mucho se ha hablado del partido Conquense - Alcoyano, sobre todo de su horario, en principio se tenía que jugar el domingo a las 12.00 horas, pero esto suponía que los jugadores con hijos, se iban a perder la cabalgata y la entrega de regalos con sus hijos. Jugadores de uno y de otro equipo propusieron el cambio que ha sido posible para beneficiar a todos. El partido en La Fuensanta se jugará finalmente el sábado día 5 de enero a las 15.30 horas. El horario obedece a que el estadio del Conquense no tiene luz artificial. Como siempre Radio Alcoy contará el partido en directo en Carrusel Deportivo Alcoy.