IBI El Consejo de Ministros autoriza la consulta sobre la zona de esparcimiento para perros La votación se celebrará el 10 de junio para decidir los dos puntos en los que se instalarán las áreas reservadas a mascotas martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/05/2018) El Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento de Ibi a realizar la consulta popular para decidir la ubicación de dos zonas de esparcimiento para perros en el municipio. El consejo ha estimado que la consulta planteada reúne los requisitos que marca la legislación. La consulta, tras el visto bueno del Consejo de Ministros, se desarrollará el próximo 10 de junio. El Ayuntamiento de Ibi plantea 9 posibles ubicaciones alternativas: cinco en La Dulzura, dos en la zona de la Ciudad Deportiva y otras dos en el sector de Sagrada Familia y San Miguel. Según las zonas que elijan los vecinos, el coste de la zona de esparcimiento para perros oscilará entre los 2.200 y los 10.000 euros. El Ayuntamiento de Ibi precisa que el proyecto es un espacio reservado y vallado dentro de un parque para que los perros, siempre vigilados por sus dueños, puedan realizar ejercicio.