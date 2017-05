The examples populate this alert with dummy content

PALACIO DE JUSTICIA El Consell acepta pagar con suelo la inversión en los nuevos juzgados La consellera Gabriela Bravo avanza la opción de la antigua sede de al-Azraq para compensar al Ayuntamiento por la construcción del edificio lunes, 15 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/05/2017) La Generalitat Valenciana está dispuesta a pagar con suelo la inversión realizada por el Ayuntamiento en la construcción del nuevo Palacio Justicia, que este lunes ha visitado la consellera Gabriel Bravo. La titular de Justicia ha avanzado que el Ayuntamiento y el Gobierno valenciano alcanzarán la “solución más adecuada” para que ambas partes “queden satisfechas”. Bravo ha manifestado el interés del Consell por aceptar la propuesta del Ayuntamiento para cobrarse con terrenos el desembolso de más de tres millones de euros destinado a levantar el Palacio de Justicia. “Vamos a crear la comisión de seguimiento para determinar la forma en la que el Ayuntamiento puede recuperar la inversión”, ha explicado la consellera, que incluso ha avanzado alguno de los bienes que puede entrar en la operación: el antiguo Palacio de Justicia, en la plaza de al-Azraq. “Tenemos suelo en Alcoy, como los antiguos juzgados”, ha dicho. La consellera confía en alcanzar un acuerdo antes de que concluya la legislatura. De momento, la Conselleria de Justicia no paga por la ocupación del edificio. A partir del próximo año pagará un alquiler anual. Si en los dos años siguientes no hubiera acuerdo, el edificio volvería a manos del Ayuntamiento, una opción que no contempla el Gobierno valenciano. Bravo ha recorrido las nuevas instalaciones que ponen fin a un problema “enquistado durante 14 años”. “Cuando llegamos al Gobierno teníamos un edificio denunciado por las malas condiciones laborales y hemos aportado una solución”, ha recalcado la consellera tras agradecer la paciencia de los trabajadores de la Justicia, con quien ha mantenido un encuentro. El alcalde, Antonio Francés, ha insistido en que, apenas dos meses después de su puesta en funcionamiento, el nuevo Palacio de Justicia ha contribuido a mejorar la situación de la zona Centro. “En este caso no se puede aplicar la frase de que lo que mal empieza mal acaba, a pesar del despropósito planteado por los anteriores gobernantes”, ha señalado.