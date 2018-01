The examples populate this alert with dummy content

SERViCIOS SOCIALES El Consell admite que el geriátrico del Preventorio necesita 12 nuevos empleados El Síndic de Greuges reprocha a la conselleria que no haya ampliado la plantilla, a lo que se comprometió hace un año miércoles, 17 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat Valenciana admite que el geriátrico del Preventorio necesita 12 nuevos trabajadores. La Conselleria de Igualdad reconoce las necesidades de personal del centro en la respuesta ofrecida al Síndic de Greuges, que le reprocha que, más de un año después, no haya cubierto esas plazas pese a comprometerse a ello. El informe de la conselleria establece que la actual plantilla cumple la normativa, aunque reconoce que es insuficiente, por lo que considera necesario ampliarla con 5 auxiliares de enfermería, 2 celadores, 2 subalternos, 1 técnico de animación sociocultural, un fisioterapeuta y un psicólogo a media jornada. Este informe fue remitido al Síndic de Greuges en enero del año pasado a raíz de una queja presentada en septiembre de 2016 por familiares de residentes, que alertaban de las grandes deficiencias en la atención. Hace un año la conselleria avanzó que iba a ampliar la plantilla, un compromiso que no ha cumplido, tal y como señala el informe emitido por el Síndic de Greuges el pasado mes de diciembre. El Síndic pidió explicaciones del retraso en la contratación en hasta cinco ocasiones durante el año pasado y no ha recibido respuesta. Por ese motivo ha exigido a la conselleria que concrete por escrito cuál será su actuación para ajustar la plantilla de la residencia Mariola a las necesidades. El colectivo de trabajadores, que semanalmente sigue concentrándose en las puertas del centro, reclama la ayuda del Ayuntamiento para mediar ante la Generalitat. La residencia atiende a 60 ancianos con alto grado de dependencia. La propia Generalitat, en el informe del año pasado, admitió que centros como el de Mariola se han reconvertido en servicios especializados de atención a personas supradependientes, algunas de ellas en estado de coma, que las alejan de la tipología inicial de las residencias de bienestar social.