PREVENCIÓN El Consell amplía el plazo de veto a las quemas forestales La prohibición se prolonga hasta el 29 de octubre ante el alto riesgo de incendio por la falta de lluvias y las altas temperaturas lunes, 16 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat ha ampliado el periodo de prohibición de quemas en terrenos forestales hasta el próximo 29 de octubre. La ampliación en dos semanas responde a las condiciones meteorológicas, que disparan el riesgo de incendios, según ha explicado Delia Álvarez, directora general de Prevención de Incendios Forestales. Hasta dentro de dos semanas seguirá prohibido realizar quemas agrícolas en terrenos forestales y a menos de 500 metros de estos. Este año la Generalitat la amplió en origen el plazo, que en los últimos años concluía el 30 de septiembre.